Подростковые разборки в Москве: 13-летнюю девочку избили в сквере

В Москве трое несовершеннолетних избили 13-летнюю девочку в сквере и выложили соответствующую видеозапись в Интернет. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.
По данным ведомства, ЧП произошло днем 11 сентября в сквере рядом с улицей Барышиха. Трое несовершеннолетних в ходе конфликта напали на ранее знакомую девочку. Еще одна несовершеннолетняя записывала происходящее на видео, которое затем было опубликовано в социальной сети.
В результате пострадавшая была госпитализирована в больницу в состоянии средней тяжести, ей оказана вся необходимая медицинская помощь.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются участники и очевидцы конфликта. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Москва, Служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 15.09.17
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