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Ураган в Москве: повалены десятки деревьев, несколько человек получили травмы

Ураган в Москве: повалены десятки деревьев, несколько человек получили травмы

Ураган, обрушившийся сегодня во второй половине дня на Москву, травмировал шесть человек, сильный ветер повалил десятки деревьев, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах.

Сообщается, что четверо пострадавших направлены в городские больницы, двое от госпитализации отказались. Среди травмированных три женщины, двое мужчин и 10-летний мальчик. По предварительной оценке, состояние одного госпитализированного тяжелое, остальных – средней тяжести.

Как уточняется, что в городе ветром повалено не менее 40 деревьев.

Москва, Анастасия Смирнова

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