В Москве арестован подросток за вооруженный разбой

В Москве арестован 15-летний подросток по подозрению в уличном вооруженном ограблении. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным следствия, преступление было совершено вечером 13 сентября. Обвиняемый вблизи одного из жилых домов на улице Генерала Рычагова, угрожая пневматическим пистолетом, подошел к ранее знакомой женщине и потребовал отдать все имеющееся у нее ценное имущество. Подросток снял с руки жертвы золотое кольцо стоимостью 8 000 рублей, после чего скрылся.

В СКР уточнили, что после задержания подросток признал свою вину и раскаялся. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.09.17

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