Пятница, 15 сентября 2017, 18:52 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

, ,

В Москве арестован подросток за вооруженный разбой

В Москве арестован подросток за вооруженный разбой

В Москве арестован 15-летний подросток по подозрению в уличном вооруженном ограблении. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным следствия, преступление было совершено вечером 13 сентября. Обвиняемый вблизи одного из жилых домов на улице Генерала Рычагова, угрожая пневматическим пистолетом, подошел к ранее знакомой женщине и потребовал отдать все имеющееся у нее ценное имущество. Подросток снял с руки жертвы золотое кольцо стоимостью 8 000 рублей, после чего скрылся.

В СКР уточнили, что после задержания подросток признал свою вину и раскаялся. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.09.17

Ущерб от незаконной свалки в Истре оценен в 24,8 млн рублей. / Ураган в Москве: повалены десятки деревьев, несколько человек получили травмы. / Банк России пока не видит рисков для рубля.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Москве

Ураган в Москве: повалены десятки деревьев, несколько человек получили травмы

Подростковые разборки в Москве: 13-летнюю девочку избили в сквере

В Москве раскрыта «строительная» махинация: подозреваемые отправлены под домашний арест

В Москве новая атака «телефонных террористов»: на этот раз цель – дети

Замглаве ФСИН предъявлено обвинение в растрате 160 млн рублей

«Эпидемия» звонков-угроз о терактах докатилась до Москвы

СКР: Замглавы ФСИН России подозревается в крупной растрате

СМИ: В Москве задержан замглавы ФСИН России
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

Крупное ДТП в Подмосковье: грузовик щебнем опрокинулся на остановку, есть пострадавшие

Ураган в Подмосковье: вышли из строя 40 трансформаторных подстанций

Российские туристы снова подтверждают статус самых «отчаянных»: турпоток на Кубу растет, вопреки «Ирме»

Ущерб от незаконной свалки в Истре оценен в 24,8 млн рублей

Ураган в Москве: повалены десятки деревьев, несколько человек получили травмы

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости