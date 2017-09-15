Крупное ДТП в Подмосковье: грузовик щебнем опрокинулся на остановку, есть пострадавшие

Сегодня в подмосковном Наро-Фоминском районе произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, по предварительным данным, ранения получили четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка полиции.

По данным МВД, авария произошла на 6 километре автодороги А-108: столкнулись грузовик «МАЗ», груженый щебнем, и автомобиль KIA. В результате ДТП произошло опрокидывание полуприцепа на остановку общественного транспорта, передает РИА «Новости».

На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства случившегося.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.09.17

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