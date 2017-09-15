Пятница, 15 сентября 2017, 18:51 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

, ,

Крупное ДТП в Подмосковье: грузовик щебнем опрокинулся на остановку, есть пострадавшие

Крупное ДТП в Подмосковье: грузовик щебнем опрокинулся на остановку, есть пострадавшие

Сегодня в подмосковном Наро-Фоминском районе произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, по предварительным данным, ранения получили четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка полиции.

По данным МВД, авария произошла на 6 километре автодороги А-108: столкнулись грузовик «МАЗ», груженый щебнем, и автомобиль KIA. В результате ДТП произошло опрокидывание полуприцепа на остановку общественного транспорта, передает РИА «Новости».

На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства случившегося.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.09.17

Ураган в Подмосковье: вышли из строя 40 трансформаторных подстанций. / Российские туристы снова подтверждают статус самых «отчаянных»: турпоток на Кубу растет, вопреки «Ирме». / В Москве арестован подросток за вооруженный разбой.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Подмосковье

Ураган в Подмосковье: вышли из строя 40 трансформаторных подстанций

«Земельная» разборка в Подмосковье: три человека погибли

Начальник пункта подмосковной полиции задержан за рекордную взятку

Смертельный наркоз: в Подмосковье молодой человек скончался в больнице от анафилактического шока

Замяли? Суд освободил владельца обрушившегося кинотеатра в Балашихе

Смертельное ДТП в Подмосковье: «Ягуар» сбил лося

ЧП в Подмосковье: поезд раздавил легковой автомобиль

В Подмосковье на взятке попалась зампред быковского Совета депутатов
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

Ураган в Подмосковье: вышли из строя 40 трансформаторных подстанций

Российские туристы снова подтверждают статус самых «отчаянных»: турпоток на Кубу растет, вопреки «Ирме»

В Москве арестован подросток за вооруженный разбой

Ущерб от незаконной свалки в Истре оценен в 24,8 млн рублей

Ураган в Москве: повалены десятки деревьев, несколько человек получили травмы

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости