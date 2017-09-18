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В Подмосковье обнаружен крупный нелегальный цех по изготовлению водки

В Подмосковье обнаружен крупный нелегальный цех по изготовлению водки

В подмосковном Дмитровском районе ликвидировано нелегальное производство водки. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Росалкоурегулирования.

По данным ведомства, контрафакт был обнаружен в ходе проверки промзоны крестьянского хозяйства «Тараненко» в деревне Семеновское. Там находились две кустарные линии розлива, около 2 тысяч бутылок готовой, 900 литров спиртосодержащей жидкости и более 150 тысяч поддельных федеральных специальных марок.

На видеозаписи Росалкоурегулирования видно, что злоумышленники подделывали водку сразу нескольких известных торговых брендов.

В настоящее время роводится административное расследование.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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