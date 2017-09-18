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Суд вынес приговор главарю подмосковной банды гаишников-вымогателей

Суд вынес приговор главарю подмосковной банды гаишников-вымогателей

В Подмосковье командир роты Дорожно-патрульной службы (ДПС) Алексей Викулин приговорен к 3 годам лишения свободы за взяточничество в особо крупном размере. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, с декабря 2015 года по май 2016 года на трассе М-7 «Волга-1» Викулин и трое его подчиненных через посредника неоднократно получали от водителей, замеченных за вождением в нетрезвом виде, откуп. До данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «а, б» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки группой лиц в крупном размере»).

В ходе следствия было допрошено более 100 свидетелей. В результате полицейский был уличен в 8 эпизодах преступлений. Он полностью признал свою вину.

Приговором суда мужчине было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он также на 5 лет лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе.

В настоящий момент в суде также рассматриваются уголовные дела в отношении подельников полицейского.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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