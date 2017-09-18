Дело о смертельном обрушении лифта в ЖК «Алые паруса»: электромеханик признан виновным

В Москве по делу о гибели женщины при падении лифта в ЖК «Алые Паруса» в январе 2016 года вынесен приговор электромеханику ООО «Лифтгарант» Алексею Белоусову. Суд назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы, признав виновным по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, выводы шести комплексных судебных криминалистических, а также судебно-медицинской экспертизы позволили определить причинно-следственную связь между действиями обвиняемого, электромеханика по лифтам ООО «Лифтгарант», и произошедшей аварией.

Было установлено, что нормативы обслуживания, ремонта и безопасной эксплуатации лифта Белоусовым не выполнялись.

Как сообщал «Новый День», трагический случай произошел 14 января 2016 года. При обрушении конструкций лифта погибла 36-летняя Ирина Володина – дочь известного телеведущего Евгения Кочергина.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.09.17

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