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В подмосковной Балашихе белорус пытался сжечь своего собутыльника

В подмосковной Балашихе белорус пытался сжечь своего собутыльника

В подмосковной Балашихе 43-летний гражданин Белоруссии попытался сжечь своего знакомого. Как сообщил источник в правоохранительных органах, в настоящий момент подозреваемый находится под стражей.

Известно, что ЧП произошло в ночь с 15 на 16 сентября в садоводческом товариществе «Купавна-Лайф 1». Во время совместного распития спиртных напитков, между двумя мужчинами произошла ссора, в результате которой подозреваемый облил растворителем своего собутыльника– 40-летнего гражданина республики Дагестан – и поджег, передает телеканал 360.

В результате пострадавший был в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Врачи констатировали 64% ожога тела, верхних дыхательных путей и отравление продуктами горения.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью»).

Москва, Мария Вяткина

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