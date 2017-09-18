ЧП в музее Церетели: на ребенка упала скульптура

В московском музее известного скульптора Зураба Церетели на Большой Грузинской улице во время экскурсии 10-летний ребенок задел один из экспонатов. В результате скульптура упала и травмировала ему руку.

По данным «РЕН ТВ», ЧП произошло, когда мальчик попытался сделать селфи у одного из экспонатов, который был не закреплен. В результате школьник получил открытый перелом одного пальца и размозжение другого.

Как сообщается, пострадавший был госпитализирован. Следователи начали проверку обстоятельств случившегося.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 18.09.17

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