ЧП в музее Церетели: на ребенка упала скульптура

В московском музее известного скульптора Зураба Церетели на Большой Грузинской улице во время экскурсии 10-летний ребенок задел один из экспонатов. В результате скульптура упала и травмировала ему руку.
По данным «РЕН ТВ», ЧП произошло, когда мальчик попытался сделать селфи у одного из экспонатов, который был не закреплен. В результате школьник получил открытый перелом одного пальца и размозжение другого.
Как сообщается, пострадавший был госпитализирован. Следователи начали проверку обстоятельств случившегося.
Москва, Ольга Ветрова
Москва. Другие новости 18.09.17
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