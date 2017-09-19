В Москве спортсмен-ходок погиб, защищая девушку

В Москве погиб от ножевого ранения спортсмен-ходок Николай Иванов. Подозреваемый в его убийстве – приезжий из Чечни задержан и уже признался в преступлении.

Трагедия произошла 15 сентября вечером. Известно, что легкоатлет погиб, вступившись за девушку.

«Николай прогуливался со своими двумя друзьями. К девчонке приставал какой-то парень, она кричала «Помогите!». Николай вступился, а тот парень снизу доверху живот ножом распорол ему», – сообщил агентству «Р-Спорт» тренер легкоатлета Сергей Осипов.

По словам тренера, спортсмен показывал хорошие результаты и был перспективным легкоатлетом.

Как сообщается, розыск убийцы продолжался около полутора суток. Им оказался мужчина 1992 года рождения. Уголовное дело квалифицировано по статье «Убийство».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 19.09.17

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