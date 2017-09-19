Пригрели на пикнике гадюку: в Домодедове мужчина попал в реанимацию

В подмосковном Домодедове к отдыхающим на пикнике «заглянула» гадюка. Незваную гостью здесь сначала приняли за ужа и встретили шутками. Однако разглядев рептилию, компания пришла в ужас, а змея успела несколько раз укусить одного из мужчин.

ЧП произошло вблизи садового товарищества «Батина роща», передает «РЕН-ТВ». Как сообщается, пострадавший из-за укусов мужчина оказался в реанимации.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 19.09.17

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