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Жестокое убийство в Подмосковье: обнаружен труп женщины со связанными руками и ногами

Жестокое убийство в Подмосковье: обнаружен труп женщины со связанными руками и ногами

В подмосковном Ногинском районе совершено жестокое убийство 56-летней местной жительницы, труп которой был обнаружен со связанными ногами и руками. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, тело погибшей было обнаружено днем 18 сентября в одном из домов деревни Починки. Она была связанна шнуром по рукам и ногам. У пострадавшей зафиксированы множественные ранения шеи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Ведется расследование.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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