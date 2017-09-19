Россия вновь впереди планеты всей по добыче нефти

Россия в июле вновь заняла первое место в мире по добыче «черного золота». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют данные Росстата.

По информации ведомства, РФ добывала в этом месяце в среднем 10,649 млн баррелей нефти в день, обогнав всех участников Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в том числе Саудовскую Аравию (10,067 млн баррелей) и Ирак (4,468 млн баррелей).

При этом удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в январе-июле 2017 года составил 27,5%, топливно-энергетических товаров – 44,2% (в январе-июле 2016 года, соответственно, 25,8% и 43,9%).

Средняя фактическая экспортная цена на нефть в июле составила $335,1 за тонну (99,7% к июню 2017 года). Цена мирового рынка на нефть Urals – $349,3 за тонну (104,8% к июню 2017 года).

Объем экспорта нефти за январь-июль составил 149 млн тонн. Добыча нефти, включая газовый конденсат, достигла 318,5 млн тонн.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.09.17

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