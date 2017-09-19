Вторник, 19 сентября 2017, 18:36 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

,

Россия вновь впереди планеты всей по добыче нефти

Россия вновь впереди планеты всей по добыче нефти

Россия в июле вновь заняла первое место в мире по добыче «черного золота». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют данные Росстата.

По информации ведомства, РФ добывала в этом месяце в среднем 10,649 млн баррелей нефти в день, обогнав всех участников Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в том числе Саудовскую Аравию (10,067 млн баррелей) и Ирак (4,468 млн баррелей).

При этом удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в январе-июле 2017 года составил 27,5%, топливно-энергетических товаров – 44,2% (в январе-июле 2016 года, соответственно, 25,8% и 43,9%).

Средняя фактическая экспортная цена на нефть в июле составила $335,1 за тонну (99,7% к июню 2017 года). Цена мирового рынка на нефть Urals – $349,3 за тонну (104,8% к июню 2017 года).

Объем экспорта нефти за январь-июль составил 149 млн тонн. Добыча нефти, включая газовый конденсат, достигла 318,5 млн тонн.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.09.17

Власти Серпуховского района лишили местных жителей питьевой воды. / Куда идем? Жители России не понимают экономическую политику властей. / Жестокое убийство в Подмосковье: обнаружен труп женщины со связанными руками и ногами.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Нефтедобыча

Россия тяжело слезает с нефтяной иглы: доля нефтегазовых доходов в казне вновь пошла в рост

Россия и ОПЕК снова подыграли США: сокращение нефтедобычи признанно «эффективным»

«Роснефть» нашла в Арктике гигантское месторождение нефти

Мировые цены на нефть рухнули до $48 за баррель: рубль резко ослаб

«Не знаем, что будет через 8 лет»: Кремль отверг кудринскую нефтяную приватизацию

ОПЕК и Россия не сдержали обвал нефтяных цен

Трамп должен быть доволен: ОПЕК продлила ограничения нефтедобычи на девять месяцев

Рубль крепнет: Россия и Саудовская Аравия снова приподняли цены на нефть
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

Сбой в работе МЦК: движение по часовой стрелке выбилось из графика

Росстат пытается успокоить: падение реальных доходов замедлилось

Власти Серпуховского района лишили местных жителей питьевой воды

Куда идем? Жители России не понимают экономическую политику властей

Жестокое убийство в Подмосковье: обнаружен труп женщины со связанными руками и ногами

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости