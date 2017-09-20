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В Подмосковье задержан казахский криминальный авторитет

В Подмосковье задержан казахский криминальный авторитет

В Подмосковье задержан глава организованной преступной группы Рафаэль Бикбаев, ранее неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков. В столичном регионе он скрывался с поддельным паспортом гражданина Киргизии.

Как сообщила пресс-служба МВД Казахстана, Бикбаев был задержан 16 сентября в Раменском районе. Как следует из пресс-релиза, банда под его руководством занималась вымогательством и рейдерством в Южно-Казахстанской области. Среди потерпевших – гражданин Южной Кореи, построивший в 2014 году фабрику по переработке сырья, которая затем после угроз, вымогательства и шантажа оказалась под контролем одного из участников ОПГ.

В МВД Казахстана уточнили, что в конце июня в городе Шымкент были задержаны 9 участников преступной группы. Они дали признательные показания и свидетельствовали против Бикбаева по делу о незаконном захвате фабрики. 2 августа он был объявлен в межгосударственный розыск.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции Бикбаева в Казахстан.

Москва, Ольга Ветрова

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