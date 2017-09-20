В Подмосковье задержан казахский криминальный авторитет

В Подмосковье задержан глава организованной преступной группы Рафаэль Бикбаев, ранее неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков. В столичном регионе он скрывался с поддельным паспортом гражданина Киргизии.

Как сообщила пресс-служба МВД Казахстана, Бикбаев был задержан 16 сентября в Раменском районе. Как следует из пресс-релиза, банда под его руководством занималась вымогательством и рейдерством в Южно-Казахстанской области. Среди потерпевших – гражданин Южной Кореи, построивший в 2014 году фабрику по переработке сырья, которая затем после угроз, вымогательства и шантажа оказалась под контролем одного из участников ОПГ.

В МВД Казахстана уточнили, что в конце июня в городе Шымкент были задержаны 9 участников преступной группы. Они дали признательные показания и свидетельствовали против Бикбаева по делу о незаконном захвате фабрики. 2 августа он был объявлен в межгосударственный розыск.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции Бикбаева в Казахстан.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 20.09.17

Кризиса «нет»: ещё один крупный частный банк обратился за помощью в ЦБ. / В России упростят доступ жилинспекторов в квартиры россиян – ради поиска незаконных перепланировок. / За выдуманного преемника Путина проголосует каждый пятый избиратель. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»