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Москвич несколько лет насиловал собственную дочь

Москвич несколько лет насиловал собственную дочь

В Москве 47-летний мужчина в течение нескольких лет совершал сексуальные надругательства над дочерью. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, уголовное дело против него возбуждено по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

С заявлением в правоохранительные органы обратились родственники ребенка. По версии следствия, с 2009 по 2014 годы мужчина «совершал в отношении малолетней дочери иные насильственные действия сексуального характера».

СКР намерен ходатайствовать об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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