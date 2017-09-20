Туристический сезон-2017: курортный отдых оказался недоступен для трети жителей РФ

Летний туристический сезон 2017 года для многих жителей России обернулся разочарованием – каждый третий просто не смог себе позволить отправиться на желанный курорт. При этом экономический кризис и девальвация рубля привели к обострению социального неравенства и возвращению классового общества – отдых во всех его проявлениях теперь это прерогатива для богатых.

Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

Он сообщил, что фактические расходы на отдых по сравнению с предыдущим годом выросли на 4%, но это не означает, что все жители РФ, кто хотел отправиться в отпуск на курорт, смогли себе это позволить – только состоятельные граждане были готовы к тратам на фоне трехлетнего падения реальных доходов большинства населения.

«У тех, у кого материально положение хорошее, средний расход на одного отпускника составили 51833 рубля. У кого материальное положение скорее плохое, расходы ниже почти в 2 раза – 28758 рублей», – пояснил Федоров.

Эксперт обратил внимание, что сумма, которую жители РФ потратили на отдых, зависела также от населенного пункта, в котором они проживают. В частности, в таких богатых городах, как Москва и Санкт-Петербург, средняя сумма на одного отпускника составила порядка 46906 рублей.

Социолог отметил, низкие доходы сузили поле выбора для отпускников. «2/3 смогли позволить себе сходить в отпуск. Но финансовый вопрос подпортил отдых всем. В этом году денег по-прежнему не хватает на то, чтобы отдохнуть с душой, поэтому треть отпускников осталась дома, а еще треть отдыхала на даче. Из тех, кто смог куда-то съездить, значительная часть поехала не туда, куда хотела – главным ограничителем здесь выступили финансы», – констатировал Федоров.

В этой связи эксперт также добавил, что все меньшее количество людей могут позволить себе медицинский туризм.

«Медицинский туризм по-прежнему популярен либо среди очень богатых людей, которые могут игнорировать подорожание почти в двое, либо тех, кто ищет спасение от реальных тяжелых болезней и не находит его в России», – сказал он.

При этом Федоров обратил внимание, что последние три года этот вид туризма стал популярен у иностранцев, приезжающих в Россию. «Это связано с девальвацией рубля. После того как все мы после 2014 года обеднели на 40% – после изменения курса рубля к доллару, в Россию стали гораздо больше приезжать (лечиться)»,– отметил Федоров.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.09.17

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