Избиение главы московского штаба Навального: нападавший заявил, что выполнял его же заказ

Избиение руководителя московского штаба скандального политика Алексея Навального Николая Ляскина могло быть инсценировкой. Как сообщила сегодня пресс-служба столичного главка полиции, задержанный по подозрению в нападении на допросе заявил, что согласился выполнить заказ «пострадавшего» за 150 тысяч рублей и получил в качестве задатка 10 тысяч рублей.

Инцидент произошел 15 сентября. В полицию поступила информация о нападении на улице Гиляровского. Избитого доставили в медицинское учреждение, а после оказания помощи отпустили. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Через четыре дня полицейские задержали нападавшего и доставили в отделение. Он пояснил, что с Ляскиным познакомился в штабе Навального. О самой организации и возможности заработать в качестве волонтера он узнал из Интернета, после чего и прибыл в Москву.

Задержанный пояснил, что лично общался с пострадавшим около часа. Во время разговора мужчина рассказал о желании заработать, после чего получил предложение инсценировать за вознаграждение нападение на 2-х человек, одним из которых был сам пострадавший.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.09.17

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