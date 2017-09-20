ЦБ РФ помог «Бинбанку» поддержать ликвидность

Банк России принял решение предоставить средства ПАО «Бинбанк» для поддержания ликвидности. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в сообщении пресс-службы регулятора

Сумма «поддержки» не уточняется. По данным РБК, в последние месяцы «Бинбанк» демонстрировал сокращение объемов ликвидности, покрывающей краткосрочные обязательства банка (за два месяца этот показатель сократился с 160 млрд до 100 млрд руб.). Объемы оттока средств банков и госкомпаний из кредитной организации в августе превысили 30%. За тот месяц физические лица-вкладчики «Бинбанка» забрали из него примерно 19 млрд рублей.

Ранее стало известно, что собственник «Бинбанка» попросил ЦБ провести санацию кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). В Банке России пообещали в ближайшее время принять решение о финансовом оздоровлении «Бинбанка», который занимает 12-е место среди российских банков по объему активов (по версии «Интерфакс-100») и седьмое место по объему средств физлиц.

Собственниками «Бинбанка» являются Микаил Шишханов, у которого 59,4% акций, а также его дядя Михаил Гуцериев, у которого 39,4% акций.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.09.17

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