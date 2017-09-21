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В Подмосковье объявлен в розыск водитель «Опеля», сбивший девочку

В Подмосковье объявлен в розыск водитель «Опеля», сбивший девочку

В Подмосковье автомобиль «Опель» сбил девочку, после чего водитель скрылся с места аварии. ДТП произошло в четверг утром в подмосковном Щелкове на улице Жегаловская.

О случившемся сообщили очевидцы происшествия. В результате ДТП девочка серьезно пострадала. Ее состояние медики оценивают как тяжелое, передает «РЕН-ТВ».

Правоохранительные органы занимаются розыском водителя. Объявлен план «Перехват».

Москва, Ольга Ветрова

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