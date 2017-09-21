Четверг, 21 сентября 2017, 14:38 мск

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В Москве полиция пресекла драку и задержала 67 мигрантов

В Москве полиция пресекла драку и задержала 67 мигрантов

В Москве полиция пресекла попытку массовой драки мигрантов. По разным данным задержано от 67 до 250 человек. Инцидент произошел накануне в торгово-ярмарочном комплексе «Москва».

Как сообщила Федерация мигрантов России (ФМР), причиной конфликта стала дезинформация об избиении мигранта в торговом центре. После этого заинтересованные лица спровоцировали массовые волнения: протестующие попытались ворваться на территорию уже после закрытия ярмарки.

В результате, по данным ФМР, было задержано 67 человек. Между тем, СМИ со ссылкой на президента Федерации мигрантов СНГ Каромата Шарипова называют цифру в 250 человек.

Примечательно, осмотр медиками мигранта, которого считали пострадавшим, не подтвердил его избиения. Травм обнаружено не было.

Как считает президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов, «заинтересованные люди» не просто использовали ситуацию для агитации мигрантов, но и дезинформировали СМИ и общество.

Москва, Ольга Ветрова

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