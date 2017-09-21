РАН рискует превратиться в потемкинскую деревню / СМИ оценили послужной список кандидата в президенты Академии Геннадия Красникова

В числе претендентов на пост главы Российской академии наук (РАН), которых согласовало правительство РФ, оказался неожиданный и странный кандидат – генеральный директор ОАО «НИИ молекулярной электроники», председатель совета директоров ПАО «Микрон» (один из производителей отечественной микроэлектроники) Геннадий Красников. Судя по публикациям в прессе, это весьма спорная персона с сомнительной репутацией.

Как пишет «Мосмонитор», странность заключается в том, что 59-летний Красников был выдвинут президиумами Дальневосточного и Сибирского отделений РАН, где вдали от столицы о нем мало что знают. В то же время в Москве он никогда не избирался ни в члены президиума РАН, ни даже в члены бюро какого-либо отделения Академии.

Свою «научную биографию» Красников особо не афиширует. В своем официальном представлении на сайте РАН он скромно пишет «пройдя последовательно все должности, в 1987 году стал заместителем генерального директора». На самом деле, от отмечает издание, он пришел на работу в НИИМЭ и завод «Микрон» на должность инженера в 1981 году и в этом же году был назначен/избран освобожденным секретарем комитета комсомола. Через два года Красников за неведомые заслуги на идеологическом фронте становится начальником цеха завода «Микрон», а затем и коммерческим директором этого же предприятия.

К началу 1990-х годов Красников сосредоточил в своих руках практически все нити управления предприятием и в июле 1991 года стал его гендиректором. В это время «Микрон» подрядился поставлять продукцию по контрактам «Самсунга». В ходе чубайсовской приватизации, когда, как известно, были массовые манипуляции с ваучерами, Красников сначала заполучил пакет акций ОАО «НИИМЭ и «Микрон», а затем удачно его продал в 1994 году АФК «Системе» Владимира Евтушенкова, став одним из топ-менеджеров этой корпорации.

Научную карьеру в 90-е Красников делал не менее стремительно, что наталкивает на мысль – основную роль в этом могла играть платежеспособность соискателя научных степеней. Кандидатскую диссертацию Красников написал в далеком 1987 году, а после защиты докторской в 1996 году он уже через полгода (31.05.1997) был избран членом-корреспондентом РАН. Звание академика по отделению нано- и информационных технологий РАН добывалось им немного сложнее, но и этот рубеж был взят в 2008 году, пишет издание.

В биографии претендента на пост главы Академии есть довольно примечательные истории, которые могут свидетельствовать о том, что под его чутким руководством российская наука вполне может превратиться в огромную «потемкинскую деревню». Ряд громких «инновационных» проектов Красникова так и не был реализован, но это все равно позволило ему изрядно обогатиться.

Подстава для первого вице-премьера

В начале зимы 2007 года, как сообщала газета «Коммерсантъ», акции концерна «Ситроникс» (ОАО «НИИМЭ и «Микрон» являлось тогда его головным предприятием) на Лондонской бирже рухнули на 11,3%. Если в ближайшее время компания, имевшая убытков на $108 млн, не объявила бы о крупных контрактах, ее бумаги упали бы еще на 10-15%. Предприятие спасла шумная презентация новой линии по производству микросхем с участием тогдашнего первого вице-премьера Сергея Иванова. Сообщалось, что государство инвестировало в проект более 300 млн рублей в рамках федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы».

На самом деле, как выяснили журналисты газеты «Трибуна», на момент торжественного перерезания алой ленточки, на завод «Микрон» необходимые компоненты нового оборудования даже не были завезены. Смонтированные только в начале следующего года агрегаты, купленные у франко-итальянской компании ST Microelectronics, в марте 2008 года еще не были подключены к энергосетям и ждали отладки. Как оказалось, вице-премьеру, а также пятерым заместителям министров, трем руководителям федеральных агентств и первому заместителю мэра Москвы на заводе «Микрон» с помпой продемонстрировали оборудование фирмы Philips, на котором печатали проездные билеты для Московского метрополитена.

Акции «Ситроникса» на Лондонской бирже после мероприятия приостановили падение. Но не в этом заключался главный приз. В это же время было принято распоряжение правительства РФ №1219-р, дающее «добро» на выделение 26 млрд рублей из Инвестфонда РФ для строительства первого в России завода по производству микросхем с топологическим размером 45-65 нанометров на базе концерна «Ситроникс», а точнее – на заводе «Микрон». Ради этого, собственно, и затевалось представление с «нанопрорывом», которое провел Геннадий Красников.

Однако, судя по данным издания, государственные миллиарды прошли мимо кассы «Микрона». Представители «Ситроникса» признались в СМИ: «Сами мы построить завод не в состоянии. Надо искать технологического партнера – компанию, у которой можно перенять весь процесс изготовления микросхем». И правительственная инвестиционная комиссия во главе с тогдашним министром регионального развития Дмитрием Козаком, а также ФАС, ФСБ и Генпрокуратура выяснили, что найти партнеров по указанной технологии практически нереально. Ей на то время владели три американские компании (INTEL, IBM, AMD). Но Комитет по контролю над экспортом при Госдепартаменте США вряд ли дал бы разрешение на поставки в Россию оборудования для изготовления самых современных микросхем.

Можно легко предположить, что в «Микроне» и «Ситрониксе» знали о данных обстоятельствах и сознательно вводили руководство страны в заблуждение. Как бы там ни было, но финансирование проекта из госбюджета так и не началось.

Позор «Единой России»

Московский метрополитен по сей день хранит втайне, кто помимо «Ситроникса» участвовал в конкурсе на производство проездных билетов. Очень немногие знают, сколько, покупая в кассе проездной документ, мы платим непосредственно за проезд, и сколько – за изготовленный на заводе «Микрон» RFID-карт. Знал об этом наверняка лишь ныне покойный начальник ГУП «Московский метрополитен» Дмитрий Гаев, по совместительству являвшийся членом совета директоров ОАО «Ситроникс». Но победа в этом тендере для «Микрона» и его бессменного руководителя Геннадия Красникова оказалась пирровой.

В марте 2009 года в ГУВД Москвы сообщили о раскрытии грандиозной аферы с билетами на проезд в Московском метрополитене. Подробности этой аферы обнародовала газета «Коммерсант». Согласно данным следствия, выпускник Московский радиотехнического колледжа Евгений М. получил распределение на работу в столичной подземке, где участвовал в пусконаладочных работах новой электронной дистанционной билетно-пропускной системы от «Ситроникса». Молодой программист обнаружил в защите этой системы существенные «дыры», позволяющие изготавливать поддельные проездные билеты.

Мошенники организовали поставки из Китая необходимых электронных чипов, а также закупили типографское оборудование для нанесения рисунка на билетные заготовки. Затем они подделали бланк партии «Единая Россия» и от имени одного из руководителей партии власти направили письмо на завод «Микрон» с просьбой продать заготовки для билетов без раскраски и чипов. Заготовки эти якобы предназначались для организации режимного прохода в офисы партии. Отказать «Единой России» директор «Микрона» Геннадий Красников не посмел и взял под козырек. После этого аферисты организовали промышленное производство фальшивых проездных в обычной съемной квартире, обходясь без «чистой комнаты» и многомиллионных дотаций из бюджета города.

Для сбыта подделок была создана сеть распространителей, в которую организаторы привлекли около сотни нелегальных мигрантов из Украины и Средней Азии. Сбывались поддельные проездные под видом настоящих в час пик на станциях с большим пассажиропотоком. Только в 2008 году мошенники реализовали больше 1 млн поддельных проездных, нанеся ущерб московскому метрополитену в 150 млн рублей.

Все фигуранты этого громкого дела, как ни странно, отделались условными сроками и штрафами. Кунцевский районный суд Москвы также решил, что ущерб московской подземке должны возместить подсудимые аферисты, а отнюдь не «Ситроникс» или гендиректор «Микрона» Красников, вина которых в возможности совершения этой беспрецедентной аферы кажется очевидной.

Проблемная реорганизация

C момента выхода на биржу в 2006 году и делистинга в 2012 году акции холдинга «Ситроникс», в который входил завод «Микрон» Красникова, упали в цене в 12 раз. По итогам 2011 года компания при выручке $1,5 млрд показала чистый убыток в размере $87 млн, а размер ее долга достиг $725 млн. В итоге руководство АФК «Системы» решило реорганизовать проблемный концерн.

Но академик Красников умудрился заработать на таком убыточном бизнесе. АФК «Система» продала за $110 млн принадлежавшие ей 63% акций «Ситроникса» компании «Радиотехнические и информационные системы» (РТИ), которая на 85% также принадлежала «Системе». Топ-менеджеры также приняли решение продать 36% своих акции «Ситроникса» в рамках слияния с РТИ. Больше всего на этом «поднял» руководитель микроэлектронного направления «Строникса» Геннадий Красников: 93 млн. рублей (по тогдашнему курсу это составило $2,81 млн). Казалось бы, что еще нужно, чтобы достойно встретить старость. Но этого показалось мало.

Геннадий Красников всегда умудрялся совмещать основную работу в ОАО «НИИМЭ и «Микроне» с коммерческой деятельностью в структурах, весьма далеких от молекулярной электроники. К примеру, до недавнего времени он являлся одним из учредителей «Евроситибанка» из подмосковных Мытищ.

В начале июля 2016 года Центробанк отозвал лицензию «Евроситибанка». Позже Агентство по страхованию вкладов (АСВ) во время инвентаризации имущества выявило недостачу на 9,15 млрд рублей. Всего банк обслуживал более 23 тысяч корпоративных клиентов и более 100 тысяч частных лиц, было эмитировано около 11,5 тысячи пластиковых карт. Многие обманутые вкладчики «Евроситибанка», который был признан банкротом, пытаются вернуть свои деньги по сей день.

Упущенный ГЛОНАСС

В декабре 2010 года глава АФК «Система» Владимир Евтушенков представил Владимиру Путину, который тогда занимал пост главы правительства РФ, мобильный телефон «российского производства», оборудованный двойной системой навигации ГЛОНАСС-GPS. Однако выяснилось, что использованный в этом смартфоне чипсет с поддержкой гибридной навигации ГЛОНАСС и GPS был разработан компанией Qualcomm с учетом технического задания российских партнеров, а собрали смартфон на заводе фирмы ZTE в Китае. При этом у «Системы» не оказалось никаких эксклюзивных прав на эту продукцию.

Путину пообещали, что продажи нового телефона, разработанного совместно компаниями «Ситроникс», Qualcomm и ZTE, начнутся 1 марта 2011 года. Но в итоге всего через год, не выпустив и 3 тысяч телефонов, китайцы объявили о закрытии производства. Данный аппарат представлял из себя обычный телефон и совершенно не привлекал покупателей своей ценой. При стартовой стоимости в 11 000 рублей МТС Glonass 945 уступал по прочим характеристикам многим моделям за 6-8 тысяч рублей.

В АФК «Системе» надеялись, что правительство введет заградительные пошлины на импортные телефоны, которые не имеют поддерживающих ГЛОНАСС-чипов. Звучали предложения повысить ввозную пошлину на такие устройства до 25%, однако резко против этого выступили участники Таможенного союза – Белоруссия и Казахстан. Кроме того, Европейская экономическая комиссия наложила на это решение вето, и пошлина осталась на прежнем уровне – в 5%.

Только в 2013 году руководство АФК «Системы» решило в очередной раз полностью перестроить высокотехнологичный холдинг «Ситроникс» для работы над государственными IT-проектами, ориентированными на отечественную систему спутниковой навигации ГЛОНАСС. И даже ожидаемую выручку от этого просчитали – $500 млн.

Вся перестройка, правда, свелась к тому, что 22 февраля 2013 года в совет директоров «Ситроникса» был избран Юрий Урличич, бывший глава корпорации «Российские космические системы» (РКС). Некогда он был и генеральным конструктором ГЛОНАСС. Ценный кадр покинул эти посты на фоне скандала вокруг РКС, связанного с хищениями средств, выделяемых из бюджета на создание и развитие системы ГЛОНАСС. По сведениям «Ъ», доследственная проверка правоохранительных органов показала, что сумма выведенных средств составила 6,5 млрд рублей.

В итоге, пока отечественный микроэлектронпром ломал голову над тем, как при помощи молота и наковальни выковать ГЛОНАСС-начинку для современных гаджетов, рынок ушел. Ведущие зарубежные производители микроэлектроники предложили собственные гибридные чипы с поддержкой нескольких систем навигации, в том числе и российской.

Похороны УЭК

История с Универсальной электронной картой (УЭК) началась в 2009 году, когда президент Дмитрий Медведев заявил, что нужно создать удобное средство идентификации гражданина. Закон о внедрении УЭК был принят в 2010 году (предполагалось, что уже в 2014 году она будет у каждого россиянина), тогда же было создано ОАО «УЭК» – как оператор новой системы. Его акционерами стали Сбербанк (45,05%), «Сбербанк КИБ» (24,57%), банки «Ак Барс» и «Уралсиб» (по 12,8%) и «РТИ Микроэлектроника» (4,78%).

Акционеры ОАО «УЭК» рассчитывали на господдержку (примерно на половину из общей суммы затрат, которые оценили в 101,3 млрд рублей до 2016 года). Но из федерального бюджета УЭК не получила ни копейки. Правительство посчитало, что банки сами в состоянии профинансировать этот проект.

Из-за отсутствия бюджетных денег и неготовности регионов срок начала выпуска карт переносился несколько раз. Еще одной важной причиной задержки внедрения УЭК стало то, что российские компании не успели к 2012 году произвести микропроцессор для нее. Использовать в такой карте чипы иностранного производства ФСБ считало опасным. Но вынужденно было принято весьма рискованное политическое решение: временно, в 2012 году использовать микропроцессор иностранного производства.

Только в январе 2013 года была завершена сертификация микропроцессоров для УЭК производства российской компании «НИИМЭ и Микрон». И в итоге УЭК получилась дорогой в производстве. Если себестоимость карты Visa или MasterCard составляет $1, то российской УЭК получилось запредельной – 300 рублей. Естественно, банкам было невыгодно ее эмитировать. Совокупный убыток банков за четыре года существования проекта составил 1,4 млрд рублей.

В сентябре 2013 года введение карты вновь было отложено до 1 января 2015 года. На этот раз правительство аргументировало это решение тем, что отечественный производитель («НИИМЭ и «Микрон») не гарантирует стопроцентную защиту УЭК от взлома. В конце концов, введение универсальной карты в России было вообще отменено. Показательный пример «работы» российских электронщиков под руководством Красникова.

Москва, Екатерина Попова

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