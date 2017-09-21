Полиция: В драке у торгового центра в Москве никто не погиб, задержано более 90 мигрантов

Столичная полиция подтвердила массовое задержание мигрантов около торгово-ярмарочного комплекса «Москва»: всего в отделы внутренних дело было доставлено более 90 человек. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в официальном сообщении ГУ МВД России по Москве.

По данным полиции, что пострадавший, из-за которого начались массовые волнения мигрантов, был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали помощь. Сейчас он дает объяснения полицейским. По факту причинения телесных повреждений возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»).

Конфликт произошел вечером 20 сентября около торгового центра «Москва». По данным СМИ, охранники ТЦ избили гражданина Таджикистана, работавшего грузчиком. После этого мигранты устроили конфликт с охраной.

Как уточнили в полиции, сотрудники МВД пресекли попытку «группового нарушения общественного порядка» и задержали более 90 человек. По данному факту таже было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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