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В подмосковном морге перепутали тела? СКР организовал проверку

В подмосковном морге перепутали тела? СКР организовал проверку

Следователи разбираются с информацией об инциденте в морге одной из больниц подмосковных Люберец. В эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что работники перепутали тела умерших граждан при выдаче родственникам для захоронения.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по телесюжету о противоправных действиях сотрудников морга в Люберецком районе проводится процессуальная проверка», – говорится в сообщении ведомства.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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