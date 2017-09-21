Четверг, 21 сентября 2017, 19:08 мск

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В Москве после визита Путина «заминировали» офис «Яндекса»: эвакуированы почти 2 тысячи человек

В Москве после визита Путина «заминировали» офис «Яндекса»: эвакуированы почти 2 тысячи человек

Почти две тысячи человек были эвакуированы из центрального офиса «Яндекса» в Москве после телефонного звонка о заложенном в здании взрывном устройстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

В компании уточнили, что сработала пожарная сигнализация. «Сработал сигнал тревоги, после чего всех сотрудников эвакуировали на улицу. Позднее нам объявили, что речь может идти о подозрительном неизвестном предмете, который сейчас ищут», – сообщил один из собеседников агентства.

По его словам, сотрудникам «Яндекса» рекомендовали завершить рабочий день.

Ранее сегодня в офисе «Яндекса» побывал с визитом президент РФ Владимир Путин.

Москва, Светлана Антонова

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