Подозреваемый в нападении на Ляскина отпущен под подписку

Задержанный по подозрению в избиении руководителя московского штаба скандального политика Алексея Навального Николая Ляскина вышел на свободу. Стражи порядка отпустили Алексея Щербакова под подписку о невыезде, передает Life.

По данным издания, между Ляскиным и Щербаковым состоялась очная ставка, однако оппозиционер заявил, что у него остались сомнения.

«Сегодня проходила очная ставка с человеком, который якобы меня ударил трубой по голове. Якобы, потому что он говорит, что это он сделал, а я из тех фрагментов лица, которые запомнил, не готов утверждать, что это был он», – прокомментировал ситуацию Ляскин на своей странице в Facebook.

Кроме того, когда все протоколы были подписаны, дознаватель предъявил акт на выемку телефона Ляскина в рамках дела. Но, по словам оппозиционера, он не брал его с собой в ОВД.

Как сообщал «Новый День», избиение Николая Ляскина могло быть инсценировкой. Задержанный по подозрению в нападении на допросе заявил, что согласился выполнить заказ «пострадавшего» за 150 тысяч рублей и получил в качестве задатка 10 тысяч рублей.

Инцидент произошел 15 сентября. В полицию поступила информация о нападении на улице Гиляровского. Избитого доставили в медицинское учреждение, а после оказания помощи отпустили. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Через четыре дня полицейские задержали нападавшего и доставили в отделение. Он пояснил, что с Ляскиным познакомился в штабе Навального. О самой организации и возможности заработать в качестве волонтера он узнал из Интернета, после чего и прибыл в Москву. Задержанный пояснил, что лично общался с пострадавшим около часа. Во время разговора мужчина рассказал о желании заработать, после чего получил предложение инсценировать за вознаграждение нападение на 2-х человек, одним из которых был сам пострадавший.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 22.09.17

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