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В Подмосковье автомобиль врезался в железнодорожную платформу: один человек погиб

В Подмосковье автомобиль врезался в железнодорожную платформу: один человек погиб

В Подмосковье легковой автомобиль врезался в железнодорожную платформу Калистово, в результате чего один человек погиб и еще двое были госпитализированы с ранениями. Как сообщила пресс-служба Московской железной дороги, авария спровоцировала приостановку движения на Ярославском направлении в сторону Москвы.

Авария произошла накануне в 23:56. По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением, выехал на пути, в результате чего машина заехала под пригородную платформу и создала преграду для движения поездов по первому главному пути, по которому поезда идут в сторону Москвы.

В МЖД уточнили, что в 02:13 восстановительные работы были завершены. Автомобиль был извлечен из-под платформы, специалисты железной дороги обследовали пути и платформу на предмет повреждения. По итогам проверки было установлено, что инфраструктура не повреждена.

В настоящее время участок железной дороги работает в штатном режиме, заверили в МЖД.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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