ДТП в Подмосковье: два человека погибли

В подмосковном Наро-Фоминском районе произошла авария, в результате чего два человека погибли. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным ведомства, авария произошла в 12:46 на дороге деревня Паново – деревня Выжгород. Как уточняет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального главка полиции, на проселочной дороге водитель легкового автомобиля Skoda не справился с управлением и допустил опрокидывание машины.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.09.17

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