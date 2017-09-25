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Условно виновна: в Подмосковье вынесен по громкому делу о похищении ребенка

Условно виновна: в Подмосковье вынесен по громкому делу о похищении ребенка

Суд признал 40-летнюю Елену Спахову, которой вменялось похищение ребенка в 2014 году, виновной. Женщина приговорена к пяти годам заключения условно. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, 17 июня 2014 года Спахова проникла в палату детского отделения Дедовской городской больницы и беспрепятственно вынесла новорожденного мальчика, оставшегося без попечения родителей. Женщина убедила мужа, что это их совместный ребенок и до января 2017 года воспитывала его. При этом мальчика ни разу не осматривали врачи.

11 января 2017 года следственные органы изъяли мальчика из «приемной» семьи. Женщина полностью признала свою вину и активно способствовала расследованию.

В настоящий момент ребенок по судебному решению усыновлен семьей, на основании решения суда его усыновление является тайной и охраняется законом РФ.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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