В Подмосковье 10-летний мальчик насмерть отравился освежителем для воздуха

Москва, Сентябрь 25 Новый День, Мария Вяткина) – В подмосковном Ногинске 10-летний мальчик насмерть отравился парами освежителя воздуха. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По данным ведомства, ЧП произошло вечером 24 сентября. Четверо школьников купили освежитель воздуха и вдыхали его пары за магазином, однако у одного из детей случилась острая сердечная недостаточность. Вызванная на место бригада «скорой медицинской помощи» не смогла его реанимировать.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва. Другие новости 25.09.17

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