В Подмосковье изъята партия поддельного ботокса

В Подмосковье изъята крупная партия контрафактных и недоброкачественных лекарственных средств, в числе которых медицинский препарат – «Ботокс», а также сильнодействующие медикаменты, отпускаемые без рецепта, на общую сумму около 2 млн рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Как уточнила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, «лекарственные» препараты были изъяты в Истринском и Люберецком районах. В отношении злоумышленников, занимавшихся распространением изъятой продукции, возбуждены уголовные дела по ст. ст. 180 «Незаконное использование средств индивидуализации товаров» и 238.1 УК РФ «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок».

Вместе с тем в Пушкинском районе за незаконную продажу сильнодействующего лекарственного средства полицейские задержали фармацевта одной из аптек. В отношении правонарушительницы возбуждено уголовное дело по ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

Также в Истринском, Чеховском, Красногорском, Раменском, Щелковском районах за различные нарушения в сфере оборота лекарственных средств сотрудниками полиции составлены протоколы по ст. ст. 14.4.2 (нарушение законодательства об обращении лекарственных средств), 6.33 (обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных БАД), 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и 14.1 (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения лицензии) Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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