Росприроднадзор возбудил дело после выброса сероводорода в Балашихе

Росприроднадзор возбудил административное дело после выброса сероводорода в жилых кварталах Косино-Ухтомского района, примыкающих к закрытом мусорному полигону «Кучино». Ведомство опровергло информацию о 625-кратном превышении допустимой концентрации вредных веществ в воздухе и уточнило, что норматив был превышен в 1,10 – 1,74 раза.

«Для определения принадлежности выявленного в жилой зоне загрязняющего вещества (сероводород) к выбросам от полигона «Кучино» был проведен отбор проб непосредственно на теле полигона, по результатам которого в пробах выявлено содержание сероводорода в концентрации 5 мг/м3. Таким образом, один из источников сероводорода в жилой зоне Косино-Ухтомского района установлен», – говорится в сообщении Росприроднадзора.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время проводится расследование – проверяется соблюдение технологии пересыпки тела полигона «Кучино» инертными грунтами для недопущения возгорания отходов и блокирования выделения вредных веществ в атмосферу.

Как сообщалось ранее, Росприроднадзор начал масштабные проверки в связи с массовыми жалобами жителей юго-восточных районов Москвы (Косино, Курьяново, Капотня, Новогиреево), а также подмосковных городов Реутова и Балашихи. Там введен режим особого контроля, в том числе в ночное время и в выходные дни.

В перечень возможных загрязнителей включены Люберецкие и Курьяновские очистные сооружения АО «Мосводоканал», мусоросжигательный завод №4 ГУП «Экотехпром», АО «Газпромнефть – Московский НПЗ», ООО «ПК Вторалюминпродукт», пункт сортировки отходов ООО «УК «КУСОР», полигоны ТКО «Кучино» и «Торбеево».

По состоянию на 26 сентября по результатам проверок в отношении Люберецких очистных сооружений составлено три протокола по ст. 8.21 ч.2 КоАП РФ (превышения сероводорода на источниках, отсутствие должным образом оборудованных точек для отбора проб, искажение данных), а в отношении МНПЗ – ст. 8.1 КоАП РФ (невыполнение мероприятий по снижению выбросов в период неблагоприятных метеоусловий).

Проверки продолжаются.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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