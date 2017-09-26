В Москве решается судьба РАН: определились фавориты на выборах главы Академии

Москва, Сентябрь 26 Новый День, Мария Вяткина) – В Москве на выборах президента Российской академии наук во второй тур вышли академики Александр Сергеев и Роберт Нигматулин. Об этом сообщила пресс-служба РАН.

Первоначально на должность главы РАН претендовали пять человек: генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов Евгений Каблов, директор АО «НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон» Геннадий Красников, научный руководитель Института океанологии имени Ширшова Роберт Нигматулин, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований академик Владислав Панченко, директор Института прикладной физики академик Александр Сергеев.

Для победы кандидатам необходимо было набрать простое большинство – 50% + один голос. Однако ни одному из участников выборов это не удалось, и во второй тур голосования вышли Сергеев и Нигматулин, передает РИА «Новости»ю

Второй этап голосования уже идет. Результаты будут известны в 16:30.

Ранее в поддержку кандидатуры Сергеева уже выступили бывший президент РАН Владимир Фортов, конструктор баллистических ракет «Тополь» и «Булава», Герой Труда академик Юрий Соломонов и детский гематолог академик Александр Румянцев.

За Нигматулина – кардиохирург академик Ренат Акчурин, крупный ученый в области механики академик Василий Фомин, теплофизик член-корреспондент РАН Борис Покусаев.

Москва. Другие новости 26.09.17

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