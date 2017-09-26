Вторник, 26 сентября 2017, 16:41 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

, ,

В Москве решается судьба РАН: определились фавориты на выборах главы Академии

В Москве решается судьба РАН: определились фавориты на выборах главы Академии

Москва, Сентябрь 26 Новый День, Мария Вяткина) – В Москве на выборах президента Российской академии наук во второй тур вышли академики Александр Сергеев и Роберт Нигматулин. Об этом сообщила пресс-служба РАН.

Первоначально на должность главы РАН претендовали пять человек: генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов Евгений Каблов, директор АО «НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон» Геннадий Красников, научный руководитель Института океанологии имени Ширшова Роберт Нигматулин, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований академик Владислав Панченко, директор Института прикладной физики академик Александр Сергеев.

Для победы кандидатам необходимо было набрать простое большинство – 50% + один голос. Однако ни одному из участников выборов это не удалось, и во второй тур голосования вышли Сергеев и Нигматулин, передает РИА «Новости»ю

Второй этап голосования уже идет. Результаты будут известны в 16:30.

Ранее в поддержку кандидатуры Сергеева уже выступили бывший президент РАН Владимир Фортов, конструктор баллистических ракет «Тополь» и «Булава», Герой Труда академик Юрий Соломонов и детский гематолог академик Александр Румянцев.

За Нигматулина – кардиохирург академик Ренат Акчурин, крупный ученый в области механики академик Василий Фомин, теплофизик член-корреспондент РАН Борис Покусаев.

Москва. Другие новости 26.09.17

«Господдержка уже бессмысленна»: министр транспорта РФ о проблемах «ВИМ-Авиа». / Исследование: психопаты предпочитают рэп и R'n'B. / Ученые: каждая пятая кружка в офисе имеет следы фекалий.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / РАН

РАН рискует превратиться в потемкинскую деревню

Правительство России вычеркнуло уральского ученого из претендентов на пост главы РАН

«Уничтожение науки – измена Родине»: ученые перешли в стадию выживания и грозят протестами

Устали «держаться»: в Москве ученые вновь намерены митинговать

Закат РАН: Академия наук превращается в клуб любознательных людей

РАН сотрясают отставки: по «собственному» ушел вице-президент Академии

Медведев уволил Фортова с поста президента РАН по «собственному»

Фортов ушел на больничный: пост главы РАН временно занял Валерий Козлов
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

«Господдержка уже бессмысленна»: министр транспорта РФ о проблемах «ВИМ-Авиа»

Наука /

Исследование: психопаты предпочитают рэп и R'n'B

Наука /

Ученые: каждая пятая кружка в офисе имеет следы фекалий

Росприроднадзор возбудил дело после выброса сероводорода в Балашихе

ЧП в Подмосковье: загорелся мусорный полигон

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости