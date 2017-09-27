Среда, 27 сентября 2017, 10:28 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

, ,

СКР заподозрил московских туроператоров в мошенничестве на 1,5 млн рублей

СКР заподозрил московских туроператоров в мошенничестве на 1,5 млн рублей

Следственный комитет РФ занялся проверкой мошенничества туроператоров на 1,5 млн рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба ведомства.

По данным СКР, за летне-осенний период в Северном административном округе Москвы, различные компании, оказывающие услуги в области туристической деятельности, продали путевки на сумму более 1 500 000 рублей.

При этом, по предварительным данным, компании не имели реальной возможности исполнить обязанности по возврату граждан из мест отдыха.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.09.17

Россия улучшила позиции в глобальном рейтинге конкурентоспособности. / Трамп: США «полностью готовы» к военному решению вопроса КНДР. / Новый ГОСТ понизит градус слабоалкогольных напитков.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Москве

Звонки с угрозами о минировании «выселили» 16 московских управ

Подозреваемый в нападении на Ляскина отпущен под подписку

В Москве после визита Путина «заминировали» офис «Яндекса»: эвакуированы почти 2 тысячи человек

Полиция: В драке у торгового центра в Москве никто не погиб, задержано более 90 мигрантов

В Москве полиция пресекла драку и задержала 67 мигрантов

Избиение главы московского штаба Навального: нападавший заявил, что выполнял его же заказ

Телефонные террористы не унимаются: в Москве эвакуированы 14 управ

Задержаны подозреваемые в поджоге машин около адвокатского бюро в центре Москвы
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

Экономика /

После трех лет экономии россияне бросились покупать в кредит

Скандалы и происшествия /

В Волгоградской области задержали администратора «группы смерти»

Экономика /

Россия улучшила позиции в глобальном рейтинге конкурентоспособности

В мире /

Трамп: США «полностью готовы» к военному решению вопроса КНДР

Общество /

Новый ГОСТ понизит градус слабоалкогольных напитков

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости