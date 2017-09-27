СКР заподозрил московских туроператоров в мошенничестве на 1,5 млн рублей

Следственный комитет РФ занялся проверкой мошенничества туроператоров на 1,5 млн рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба ведомства.

По данным СКР, за летне-осенний период в Северном административном округе Москвы, различные компании, оказывающие услуги в области туристической деятельности, продали путевки на сумму более 1 500 000 рублей.

При этом, по предварительным данным, компании не имели реальной возможности исполнить обязанности по возврату граждан из мест отдыха.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.09.17

Россия улучшила позиции в глобальном рейтинге конкурентоспособности. / Трамп: США «полностью готовы» к военному решению вопроса КНДР. / Новый ГОСТ понизит градус слабоалкогольных напитков. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»