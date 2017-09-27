В московском дендропарке найдены останки человека

В московском дендропарке вблизи Липецкой улицы обнаружены человеческие останки. По предварительным данным, они принадлежат мужчине, скончавшемуся более 5 дней назад. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве не уточняют, какие именно фрагменты тела найдены, однако, по данным Life, речь идет об отпиленной человеческой голове, которую случайно во время прогулки увидела женщина.

В настоящий момент по факту обнаружения останков проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины смерти мужчины.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.09.17

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