В Москве мемориал полковнику Буданову забросали «коктейлем Молотова»

В Москве двое неизвестных бросили «коктейль Молотова» в мемориальную плиту, установленную в память об убийстве полковника Юрия Буданова на Комсомольском проспекте, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что женщина в хиджабе и мужчина бросили в сторону памятника бутылку с зажигательной смесью, после чего произошло возгорание.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, Юрий Буданов – бывший командир 160-го гвардейского танкового полка, принимавшего участие в проведении контртеррористической операции на территории Чечни. В июле 2003 года он был признан виновным в похищении и убийстве жительницы селения Танги-Чу Урус-Мартановского района Эльзы Кунгаевой и приговорен к 10 годам колонии строгого режима и лишению воинских званий и наград.

В декабре 2008 года суд удовлетворил прошение Буданова об условно-досрочном освобождении после 8,5 лет заключения.

Летом 2011 года он был застрелен в уроженцем Чечни Юсупом Темирхановым. На месте убийства Буданова на Комсомольском проспекте и была установлена мемориальная плита.

Москва, Мария Вяткина

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