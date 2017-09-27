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Актер из «Физрука» погиб при попытке помочь пострадавшим в ДТП

Актер из «Физрука» погиб при попытке помочь пострадавшим в ДТП
Фото из Instagram актера

В Москве трагически погиб 18-летний актер Егор Клинаев, сыгравший в известном сериале «Физрук». Молодого человека насмерть сбила машина, когда он пытался оказать помощь пострадавшим в ДТП на МКАД.

По «Московского комсомольца», три автомобиля – ВАЗ 2110, «Газель» и «Шкода Октавия» – столкнулись минувшей ночью на МКАД в районе 24-го км. Авария была мелкая, однако водители не выставили знак аварийной остановки, хотя аварийная сигнализация на машинах работала.

Увидев ДТП, актер припарковался и вышел узнать, чем он может помочь. В это время водитель «Хонда Аккорд», не заметив аварии, сбил трех человек, ожидавших инспекторов, в том числе Клинаева. Затем иномарка продолжила неконтролируемое движение, врезавшись в другие машины.

Клинаев погиб на месте аварии, а два водителя были госпитализированы. У одного из них диагностирована скальпированная рана головы, у другого – ушибы мягких тканей тела.

Напомним, Егор Клинаев сыграл Никиту Серебрянского в сериале «Физрук» и Димку Терентьева в трилогии «Частное пионерское».

Кроме того, он участвовал в проектах «Чемпионы», «Власик. Тень Сталина», «Дельта», «Полицейский с Рублевки в Бескудниково» и «Операция «Кукловод».

Москва, Ольга Ветрова

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