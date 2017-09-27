Кремль об отставках губернаторов: «Востребованный и ожидаемый процесс»

В Кремле прокомментировали серию отставок губернаторов, объяснив процесс обновлением корпуса. «Ротационный процесс в губернаторском корпусе – это абсолютно нормальный, востребованный и ожидаемый процесс», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о привлечении во власть молодых технократов, представитель Кремля пояснил, что охарактеризовал бы их по-другому – как «молодых, широкопрофильных специалистов», передает «Интерфакс».

«Это молодые талантливые широкопрофильные специалисты, – подчеркнул Песков, – они все имеют опыт работы в органах федеральной власти на самых разных участках, в органах региональной власти, и, по мнению президента, способны реализовывать, несмотря на молодой возраст, потенциал в интересах развития тех регионов, которые они возглавили».

Как сообщал «Новый День», с начала этой недели в отставку ушли несколько глав регионов – губернатор Самарской области Николай Меркушкин, руководитель Нижегородской области Валерий Шанцев.

Сегодня о своем решении покинуть пост заявили губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

Накануне вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что после «оценки эффективности» работы исполнительных органов власти субъектов РФ свои посты могут покинуть главы еще нескольких регионов. При этом он обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин не снимает никого с должности – губернаторы сами решают, продолжать ли им работу или уйти в отставку. Глава государства только назначает исполняющих обязанности.

Ранее в прессе появилась информация, что осенью свои должности могут покинуть также главы Ивановской, Мурманской, Новосибирской, Омской областей, Ненецкого автономного округа (НАО) и Алтайского края.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 27.09.17

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