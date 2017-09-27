В Подмосковье возбуждено уголовное дело о похищении 6-летних девочек

Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном проникновении в жилище (ч. 1 ст. 139), грабеже (ч. 1 ст. 161) и похищении двух несовершеннолетних (п.п. «д» «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка ведомства.

По данным СКР, 25 сентября 48-летний отец двух 6-летних девочек вступил с неустановленным следствием лицом в преступный сговор, направленный на совершение похищения малолетних.

По данным следствия, совместно они проникли в жилой дом в деревне Головеньки Наро-Фоминского района, затем – в комнату, в которой находились малолетние. Преступники похитили принадлежащий матери детей мобильный телефон, после чего незаконно захватили и увели малолетних из дома, а затем скрылись на автомобиле.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление местнонахождения лиц, совершивших указанные преступления, а также малолетних девочек.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.09.17

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