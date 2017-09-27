«Эффективность» правительства РФ: траты без достижения социально-экономического результата выросли в 12,5 раз

Эффективность работы правительства РФ вновь оказалась под большим вопросом. Как сообщила сегодня в Госдуме глава Счетной палаты России Татьяна Голикова, по итогам 2016 года аудиторы констатировали рост недостоверности бюджетной отчетности в 5,5 раз (со 101 млрд до 655 млрд рублей), а использования средств без достижения социально-экономического результата – в 12,5 раз.

По словам Голиковой, кратно выросли объемы неэффективного использования федеральных ресурсов при реализации Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП). В частности, в 2016 году в системе Минобрнауки РФ был предусмотрен ввод 47 объектов капстроительства, 32 объекта федеральной собственности и 15 объектов региональной и муниципальной собственности, из которых введены 10 и 11, соответственно.

«При этом аналогичная картина сложилась и по всей адресной программе в 2016 году, из 443 объектов предусмотренных к вводу, завершены строительством 244. Как следствие, растет объем незавершенного строительства, который согласно отчету правительства составил 2,2 трлн рублей или 12 тысяч объектов», – констатировала Голикова.

По ее оценке, такое положение дел в этой сфере требует самой серьёзной оценки и принятия мер, о чем было дано соответствующее поручение президента РФ в августе 2015 года. «Пока поручение в полном объеме не выполнено», – подчеркнула глава Счетной палаты.

Голикова также обратила внимание на крайне низкую эффективность госпрограмм.

По результатам проведенной Минэкономразвития оценки эффективности из 37 госпрограмм (по открытой части) по 19 оценка дана ниже среднего и низкая на сумму 3,7 трлн рублей. «В прошлом году эта цифра составляла 1,6 трлн рублей, рост в 2,3 раза», – уточнила она.

По ее словам, на протяжении трех лет на низком уровне, по мнению Минэкономразвития, остается оценка 2-х госпрограмм: «Развитие авиационной промышленности» и «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». По направлениям «Новое качество жизни» и «Инновационное развитие и модернизация экономики», по оценке Минэкономразвития России, более половины госпрограмм имеют низкую и ниже среднего степень эффективности на сумму почти 3 трлн рублей.

«Это очень тревожные оценки, которые требуют самого серьёзного внимания при оценке проектировок федерального бюджета на 2018-2020 годы», – сказала Голикова.

Она также уточнила, что с признаками нецелевого использования средств выявлено нарушений на сумму 2,8 млрд рублей. «Основной объем 2,2 млрд рублей – это субсидии, которые были выделены Минобрнауки на цели реализации госзадания, но использованы на работы, связанные с модернизацией имущественного комплекса, объектов научно-производственной и социальной инфраструктуры», – сообщила глава Счетной палаты и отметила, что материалы по этому факту направлены в Генпрокуратуру, где по итогам проверок информация подтвердилась.

Как считает Голикова, выявленные Счетной палатой нарушения стали возможны, в том числе, в связи с ненадлежащей организацией внутреннего финансового контроля в министерствах и ведрмствах.

«Из 96 главных распорядителей (бюджета) подразделения созданы в 84, при этом в 11 из этих 84 проведение внутреннего финансового аудита не осуществлялось. Среди них: Минтранс России, Минкавказ России, Росмолодежь, Ростуризм и ряд других. И только в 13 из 84 можно признать эффективной работу по внутреннему финансовому аудиту», – сказала глава ведомства.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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