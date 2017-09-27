Зарубежные аэропорты арестовали самолеты «Вим-Авиа»

Самолеты авиакомпании «ВИМ-Авиа», которая фактически прекратила свою работу, арестованы за долги в зарубежных аэропортах. Об этом сообщил глава Росавиации Александр Нерадько, выступая в Госдуме. По его словам, лайнеры перевозчика остаются в Даламане, Анталье и Льеже.

Глава ведомства не уточнил общее количество арестованных самолетов, передает РБК.

Ранее представитель авиакомпании сообщал, что для нормализации ситуации необходим выпуск трех самолетов «ВИМ-Авиа» из Антальи и возврат в строй пяти-шести лайнеров, имеющихся в распоряжении перевозчика. Руководство авиакомпании обратилось за господдержкой в размере 800-840 млн рублей.

25 сентября «ВИМ-Авиа» прекратила чартерные полеты, совладелец компании Рашид Мурсекаев заявил, что авиакомпанию планируется передать под внешнее антикризисное управление. Общая задолженность, по данным Ассоциации туроператоров России, может достигать 10 млрд рублей.

Накануне пассажиров «ВИМ-Авиа» выразили готовность перевезти семь авиакомпаний («Уральские авиалинии», «АйФлай», Red Wings, NordStar, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия»). На эти цели из бюджета будет выделено 200 млн рублей.

Между тем до последнего времени периодически поступает информация о новых задержках в отправках рейсов авиакомпании, в том числе из Москвы, Симферополя, Челябинска и других регионов.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 27.09.17

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