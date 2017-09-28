Отставки глав регионов продолжатся: в «губернаторский резерв» Кремля входит до 80 человек Эксперт сравнил волну кадровых перестановок с покупкой нового телефона

Новая «волна» отставок губернаторов в России, начавшаяся на этой неделе – реализация плана Кремля по смене региональной элиты. Как сообщил в интервью РИА «Новый День» профессор Высшей школы экономки, известный политолог Олег Матвейчев, замена губернаторского корпуса уже подготовлена – в кадровом резерве 50-80 политиков, которых на протяжении последних нескольких лет готовили к работе по специальной программе РАНХиГС.

Матвейчев отметил, что решение «назначать губернаторов в соответствии с новыми критериями» было принято год назад, а подготовка кадров началась ещё раньше.

«Претенденты – молодые (политики), имеющий опыт государственной службы – проходят множество собеседований, тестов. РАНХиГС создала для них специальную программу, по которой они долгое время обучались», – пояснил политолог.

Таким образом, по словам Матвейчева, был создан «пул из 50-80 человек».

«Сейчас планово, без обращения внимания на внутриэлитные конфликты, происходит замена этого губернаторского корпуса. Их меняют постепенно, потому что снять всех губернаторов сразу было бы слишком большой нагрузкой для управления страной», – подчеркнул эксперт.

Он также выразил уверенность, что внутренняя ситуация в регионах, где происходит замена губернаторов, «играет второстепенную роль».

«Как мы меняем старую машину на новую машину, старый телефон на новый телефон – точно также смена старого на новое происходит в России. Мы покупаем новые телефоны не потому что старые ломаются, а потому что у нового есть новые функции»», – отметил Матвейчев.

Как полагает эксперт, череда отставок в обозримом будущем будет продолжаться.

«Зимой-осенью 2016 года были замены, сейчас есть десяток губернаторов, которых вполне можно сменить. По всей видимости, следующей осенью также будет замена человек десяти – это процесс небыстрый, но необратимый», – заключил Матвейчев.

Как ранее сообщал РИА «Новый День, 25 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий руководителя Самарской области Николая Меркушкина. 26 сентября подал в отставку губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. 27 сентября о своей отставке объявили губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

Напомним, ранее СМИ появилась информация, что осенью свои должности могут покинуть также главы Ивановской, Мурманской, Нижегородской, Самарской, Новосибирской, Омской областей, Ненецкого автономного округа (НАО) и Алтайского краев.

По сведениям «Ъ», первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко во вторник провел встречи с потенциальными отставниками. Среди них оказались красноярский губернатор Виктор Толоконский, мурманский – Марина Ковтун и ненецкий – Игорь Кошин.

По последним данным источников «Интерфакса», в ближайшей перспективе своих постов могут лишиться до восьми глав регионов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.09.17

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