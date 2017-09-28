Обновленная вертикаль: Кремль пытается приструнить региональные элиты с помощью новой плеяды губернаторов

Рокировки в губернаторском корпусе свидетельствуют об усилении централизации власти в России. По мнению известного политолога, руководителя Политической экспертной группы Константина Калачева, Кремль пытается приструнить местные элиты с помощью «нейтральных» новых политиков, которые будут обязаны своим положением «исключительно» президенту РФ Владимиру Путину.

«Новая кадровая политика – это приход в регионы людей обязанных только исключительно Владимиру Владимировичу Путину, людей, представляющих одно поколение, несмотря на разницу в возрасте», – обратил внимание Калачев в интервью РИА «Новый День».

Эксперт выразил уверенность, что у президента «есть желание встретить новый президентский срок с омоложённым губернаторским корпусом».

«Понятно также, что он симпатизирует политически-нейтральным, политически-неокрашенным технократам, профессионалам и прагматикам», – отметил политолог.

Он пояснил, что череда отставок коснулась в первую очередь больших и «сложных» регионов, где были внутренние конфликты между элитами.

«Там (в регионах, где сменились губернаторы) представлены сильные местные элиты, конфликтующие (и конкурирующие) с ушедшими главами. Стоит вспомнить Нижний Новгород – у Валерия Шанцева были серьезные проблемы. Толоконский (Виктор Толоконский – губернатор Красноярского края) в принципе ситуацию не контролировал – можно вспомнить успех «Патриотов России» и Анатолия Быкова», – напомнил Калачев.

«Думаю, что используя кредит доверия населения, который они (новые назначенцы) получат на выборах, используя поддержку президента, хорошие отношения с системообразующими компаниями, эти новые губернаторы должны будут положить конец внутриэлитным конфликтам и выстроить такую модель, в которой региональные элиты не будут диктовать свои правила и условия», – продолжил политолог.

Он подчеркнул, что таким образом Кремль планирует усилить централизацию власти.

«Если бы не желание усилить централизацию, то может быть Шанцев или Меркушкин (Николай Меркушкин – экс-глава Самарской области) сидели бы (на своих постах), как сидит Тулеев (Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев), не переживая, но они ушли», – отметил Калачев.

По мнению эксперт, назначенцы наверняка будут действовать в рамках «повестки развития».

«Очевидно, что они должны будут работать на экономический рост, повышение комфортной среды, улучшения социального самочувствия. Если смотреть на уходящих – меньше всего хочется кидать камни им в спину – эти люди состоялись в политике уже давно. Это, с одной стороны, плюс, потому что это опыт, но, с другой стороны – это возможное использование архаических управленческих практик», – считает Калачев.

Прогнозируя новые возможные отставки глав регионов, политолог подчеркнул, что «список на вылет» может меняться.

«Это может быть Мурманская область, Ивановская, Омская, Алтайский край, но думаю, что этими регионами список не исчерпывается. Может быть, кто-то усилит свои позиции, а кого-то поменяют. У нас есть губернаторы, о которых сейчас говорят, но кто знает, может быть, перемены коснутся и таких старожилов, как, например, губернатор Липецкой или Рязанской областей», – сказал политолог.

В то же время он выразил уверенность, что, скорее всего, таких «старожилов» пока трогать не будут, а первыми покинут свои должности губернаторы Алтайского края и Мурманской области, где сейчас существуют реальные проблемы.

Как ранее сообщал РИА «Новый День, 25 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий руководителя Самарской области Николая Меркушкина. 26 сентября подал в отставку губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. 27 сентября о своей отставке объявили губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Сегодня стало известно об отставке руководителя Ненецкого округа Игоря Кошина.

Напомним, ранее СМИ появилась информация, что осенью свои должности могут покинуть также главы Ивановской, Мурманской, Нижегородской, Самарской, Новосибирской, Омской областей и Алтайского краев.

По последним данным источников «Интерфакса», в ближайшей перспективе своих постов могут лишиться до восьми глав регионов. В интервью РИА «Новый День» политолог Олег Матвейчев отмечал, что сейчас есть порядка десяти губернаторов, которых можно было бы сменить.

Москва, Мария Вяткина

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