Четверг, 28 сентября 2017, 18:02 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

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Россия поставила мировой рекорд по темпам прироста долларовых миллионеров

Россия поставила мировой рекорд по темпам прироста долларовых миллионеров

Россия стала мировым лидером по темпам прироста долларовых миллионеров. За 2016 год их число увеличилось на 19,7% – до 182 тысяч человек, следует из ежегодного доклада консалтинговой компании Capgemini World Wealth Report 2017.

Между тем, по числу миллионеров среди стран мира Россия занимает только 15-е место, обгоняя такие страны, как Саудовская Аравия, Кувейт и Норвегия. В тройке лидеров – США (там миллионеры – 4,8 млн человек), Япония (2,9 млн), Германия (1,2 млн). Китай расположился на четвертой строчке с 1,1 млн миллионерами. На эти четыре страны приходится 61% от общего количества миллионеров в мире, передает РБК.

В перечень стран, где число миллионеров в 2016 году росло двузначными темпами, помимо России вошли Индонезия, Нидерланды, Норвегия, Таиланд, Швеция, Тайвань, Канада, Бразилия и Франция. При этом в докладе годом ранее зафиксировано сокращение количества состоятельных людей в Бразилии на 7,8%.

В целом в мире, согласно данным исследования, количество обладателей состояния более $1 млн увеличилось на 7,5% до 16,5 млн человек, а их денежные средства – на 8,2% до $63,5 трлн.

Из всех регионов мира наибольший рост числа миллионеров показала Африка (на 8,1%, до 200 тысяч человек), на втором месте – Северная Америка (на 7,8%, до 5,2 млн), на третьем – Европа (7,7%, до 4,5 млн). Больше всего миллионеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) – 5,5 млн человек, рост за год здесь составил 7,4%. В Латинской Америке и на Ближнем Востоке живет по 600 тысяч миллионеров, уточняет «Коммерсантъ».

Рост количества миллионеров в Северной Америке и Европе ускорился: годом ранее рост составлял 2% и 5% соответственно, в АТР рост, напротив, замедлился с 9%.

Что касается размера общего состояния миллионеров, то и здесь лидирует АТР – $18,8 трлн, далее следуют Северная Америка ($18 трлн) и Европа ($14,7 трлн).

Как полагают аналитики, к 2025 году совокупное состояние всех миллионеров превысит $100 трлн.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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