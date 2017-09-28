Россия поставила мировой рекорд по темпам прироста долларовых миллионеров

Россия стала мировым лидером по темпам прироста долларовых миллионеров. За 2016 год их число увеличилось на 19,7% – до 182 тысяч человек, следует из ежегодного доклада консалтинговой компании Capgemini World Wealth Report 2017.

Между тем, по числу миллионеров среди стран мира Россия занимает только 15-е место, обгоняя такие страны, как Саудовская Аравия, Кувейт и Норвегия. В тройке лидеров – США (там миллионеры – 4,8 млн человек), Япония (2,9 млн), Германия (1,2 млн). Китай расположился на четвертой строчке с 1,1 млн миллионерами. На эти четыре страны приходится 61% от общего количества миллионеров в мире, передает РБК.

В перечень стран, где число миллионеров в 2016 году росло двузначными темпами, помимо России вошли Индонезия, Нидерланды, Норвегия, Таиланд, Швеция, Тайвань, Канада, Бразилия и Франция. При этом в докладе годом ранее зафиксировано сокращение количества состоятельных людей в Бразилии на 7,8%.

В целом в мире, согласно данным исследования, количество обладателей состояния более $1 млн увеличилось на 7,5% до 16,5 млн человек, а их денежные средства – на 8,2% до $63,5 трлн.

Из всех регионов мира наибольший рост числа миллионеров показала Африка (на 8,1%, до 200 тысяч человек), на втором месте – Северная Америка (на 7,8%, до 5,2 млн), на третьем – Европа (7,7%, до 4,5 млн). Больше всего миллионеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) – 5,5 млн человек, рост за год здесь составил 7,4%. В Латинской Америке и на Ближнем Востоке живет по 600 тысяч миллионеров, уточняет «Коммерсантъ».

Рост количества миллионеров в Северной Америке и Европе ускорился: годом ранее рост составлял 2% и 5% соответственно, в АТР рост, напротив, замедлился с 9%.

Что касается размера общего состояния миллионеров, то и здесь лидирует АТР – $18,8 трлн, далее следуют Северная Америка ($18 трлн) и Европа ($14,7 трлн).

Как полагают аналитики, к 2025 году совокупное состояние всех миллионеров превысит $100 трлн.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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