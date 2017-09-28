Кремль ищет новую должность для губернатора Воробьева

Череда губернаторских отставок в России характеризуется «данью уважения» к бывшим главам регионов – их не «выбрасывают» на обочину политической жизни страны, а оставляют «в обойме». Как считает директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов, такая же участь ожидает и нынешнего главу Московской области Андрея Воробьева, который может быть уволен с нынешней должности до нового года.

Комментируя в интервью РИА «Новый День» отставки губернаторов, которые произошли на этой неделе, Фетисов обратил внимание, что такие рокировки проходят по одному и тому же сценарию.

«Ситуация в целом повторяется: есть ряд губернаторов либо достигших определенного возраста, либо к которым имеются вопросы, в том числе административные. На их место приходят другие люди», – сказал Фетисов.

При этом он отметил, что уходящим губернаторам оказывается определенные преференции.

«Даже Меркушкина (Николай Меркушкин – бывший глава Самарской области), к которому имелось много вопросов, назначают на должность (спецпредставителя президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов) – это для него потенциальный трамплин для Совета Федерации. Меркушкин в том или ином качестве остается в этой обойме. Кроме этого, губернаторам позволяется заявить об уходе по собственному желанию, как Толоконскому (Виктор Толоконский – губернатор Красноярского края) и даже Шансову (Валерий Шанцев – экс-глава Нижегородской области) – это определенный знак доверия со стороны президента, в рамках, которые существуют», – сказал эксперт.

В этой связи он выразил уверенность, что одна из «волн» отставок зацепит и губернатора Подмосковья. «Я думаю, до Нового года последует и отставка Воробьева. Очевидно, что у президента имеются к нему вопросы – последняя прямая линия это показала», – пояснил он.

При этом Фетисов обратил внимание, что «сама ситуация» в Московской области также требует смены губернатора. «Растет недовольство как муниципалитетов, так и жителей. Возрастает количество социально-экономических проблем. Очевидно, что Воробьев не справляется. Он достаточно эффективный руководитель, но вот губернатор эффективный из него не получился», – отметил эксперт.

По его словам, сейчас Воробьеву подбирают новую должность, и как только это будет сделано, он покинет свой пост.

Фетисов отметил, что загадывать, кто займет место губернатора Подмосковья – рано.

«Кандидатуры называются разные. Учитывая, что регион достаточно непростой, скорее всего это будет очень сильная кандидатура, но неожиданная», – считает он.

При этом политолог акцентировал внимание на том, что сейчас в Кремле нет «острой» борьбы за назначения.

«Всегда при назначении между группами, которые мы условно называем «башнями Кремля», происходит борьба. Но в этот раз она практически незаметна. Только в Нижнем Новгороде на одного из претендентов на место Шанцева – Романа Антонова – были опубликованы горы компромата. Возможно, это было сделано, чтобы убрать его из числа претендентов на назначение. В целом эту борьбу нельзя назвать острой – единичные проявления, которые совсем не перечеркивают общий тренд», – заключил он.

Как ранее сообщал РИА «Новый День, 25 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий руководителя Самарской области Николая Меркушкина. 26 сентября подал в отставку губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. 27 сентября о своей отставке объявили губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Сегодня стало известно об отставке руководителя Ненецкого округа Игоря Кошина.

Напомним, ранее СМИ появилась информация, что осенью свои должности могут покинуть также главы Ивановской, Мурманской, Нижегородской, Самарской, Новосибирской, Омской областей и Алтайского края.

По последним данным источников «Интерфакса», в ближайшей перспективе своих постов могут лишиться до восьми глав регионов. В интервью РИА «Новый День» политолог Олег Матвейчев отмечал, что сейчас есть порядка десяти губернаторов, которых можно было бы сменить.

Москва, Мария Вяткина

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