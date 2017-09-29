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Дело о подмосковном медбрате-педофиле дошло до суда

Дело о подмосковном медбрате-педофиле дошло до суда

В Подмосковье завершено расследование уголовного дела 32-летнего медбрата наро-фоминской больницы, который обвиняется в надругательстве над двумя девочками 4 и 8 лет. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета

По данным ведомства, сентябре 2016 года и в январе 2017 года на территории Наро-Фоминской районной больницы №1 медицинский работник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних девочек, нарушив «нормальное развитие детей» и причинив им «глубокие моральные страдания».

В результате было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

В рамках дело было допрошено более 60 свидетелей и проведено более 10 экспертиз.

Подсудимый свою вину не признает.

В настоящий момент уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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