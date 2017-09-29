«Раменскхлеб» обзавелся уголовными делами

Следственный комитет возбудил уголовные дела против бывших руководителей ОАО «Раменскохлеб» – отца и сына, которые обвиняются уклонении от уплаты налогов, злоупотреблениях и присвоении средств. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета, на предприятии были допущены многочисленные нарушения, в том числе, не выплачивалась зарплата и возможно несоблюдение производства продукции.

В ведомстве уточнили, что против бывшего генерального директора, 69-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

По версии следствия, в 2016 году обвиняемый, который уже находится под домашним арестом, был осведомлен о наличии задолженности по уплате налога на добавленную стоимость и налога по НДФЛ, но допустил сокрытие более 6,5 млн рублей, из которых должны были быть произведены платежи.

Кроме того, в 2016 году обвиняемый, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческой организации, имея непогашенную задолженность по налогам и сборам, а также выплат по заработной плате работникам организации, совершил присвоение средств ОАО «Раменскоехлеб» в общей сумме более 2, 5 млн рублей.

Вместе с тем, в ведомстве уточнили, что также возбуждено уголовное дело против сына обвиняемого, ранее также занимавшего должность генерального директора ОАО «Раменскоехлеб». Ему инкриминируется совершение преступлений по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов), ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы) и ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда).

По версии следствия, в 2016 году обвиняемый допустил сокрытие более 10 млн рублей, за счет которых должно было произведено взыскание недоимки по налогам. Вместе с тем, по данным СКР, с декабря 2016 года по апрель 2017 года он не выплачивал заработную плату двум работникам организации, а «злостно» не исполнял решение Арбитражного суда Владимирской области о взыскании с ОАО «Раменскоехлеб» задолженности 650 000 рублей и пени в сумме 300 000 рублей.

Кроме того, в ходе осмотра места происшествия в нежилых производственных помещениях ОАО «Раменскоехлеб» на мешках и в мешках с мукой, предназначенной для изготовления хлебобулочных изделий, были обнаружены насекомые и личинки насекомых. По данному факту проводится доследственная проверка, которая также может завершиться возбуждение уголовного дела.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.09.17

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