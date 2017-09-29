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Пассажиров «ВИМ-Авиа» начали подсаживать в самолеты «Аэрофлота» и S7

Пассажиров «ВИМ-Авиа» начали подсаживать в самолеты «Аэрофлота» и S7

Министр транспорта РФ Максим Соколов поручил авиакомпаниям «Аэрофлот» и S7 резервировать места для пассажиров «ВИМ-Авиа», которая прекратила чартерные перевозки. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в сообщении пресс-службы Минтранса.

По данным оперативного штаба, всего за вчерашние сутки перевезено почти 4 тысячи пассажиров. Более 2 тысяч перевезено бортами «ВИМ-Авиа», 1247 – другими российскими авиакомпании, 548 – иностранными перевозчиками.

На сегодня запланировано 36 рейсов: 22 регулярных и 14 чартерных. Из них 16 – это внутренние регулярные рейсы, 6 – международные регулярные, и 14 – международные чартеры.

По словам Соколова, вывоз туристов из турецкой Антальи продолжает оставаться главным приоритетом. Для этих целей будут задействованы шесть рейсов бортами «ВИМ-Авиа» и два борта сторонних компаний.

Как сообщал «Новый День», из-за отказа «ВИМ-Авиа» обслуживать чартерные рейсы за границей застряли порядка 40 тысяч российских туристов. Накануне сообщалось, что порядка 8,5 тысячи отпускников были возвращены на родину, благодаря усилиям туроператоров.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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