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В Москве мужчина изнасиловал женщину на глазах ее сожителя

В Москве мужчина изнасиловал женщину на глазах ее сожителя

В Москве задержан 33-летний мужчина по подозрению в изнасиловании женщины на глазах ее сожителя. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошел ночью 28 сентября рядом с жилыми домами на Фестивальной улице. Между потерпевшими и подозреваемым произошла ссора, в результате которой он, угрожая убийством мужчине, совершил изнасилование его сожительницы и скрылся с места преступления.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 131 («Изнасилование, сопряженное с угрозой убийства»), ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийства»).

В ближайшее время следствие планирует подать ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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