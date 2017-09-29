ЦБ продаст «Бинбанк» и «Открытие» на бирже

Центральный Банк РФ подтвердил намерение продать санируемые банки «Открытие» и «Бинбанк». Как сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она подтвердила, что ЦБ не заинтересован в «одном- единственном стратегическом» инвесторе.

«Мы как раз хотим сделать эти банки публичными, чтобы было публичное размещение, чтобы массовым инвесторам это было интересно», – цитирует ее «Коммерсантъ».

Глава Центробанка отметила, что в управляющие органы санируемых банков планируется привлечь «максимальное количество независимых директоров».

В этой связи Набиуллина заверила, что ЦБ не ведет политику «огосударствления частных банков» и санация, которая подразумевает также вложение в проблемные банки бюджетных средств, необходима для недопущения кризиса в банковской системе.

«Мы не готовы оставлять неэффективные банки на рынке только из-за того, что они частные и есть такой риск огосударствления», – заявила она.

Кроме этого, Набиуллина выразила уверенность, что эмиссия денежных средств, к которой намерен прибегнуть Центробанк в ходе «оздоровления» банков, не несет в себе инфляционных рисков.

«Мы сейчас проводим политику инфляционного таргетирования. Конечно, мы будем абсорбировать эти средства, чтобы ставка позволяла нам достигать того уровня инфляции, на который мы рассчитываем,– вблизи 4%», – сказала она.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», кризисная ситуация в отечественной банковской сфере стала ярко проявляться после отзыва лицензии в конце июля 2017 года у крупного банка «Югра», который занимал 30-е место по активам в банковской системе. Фонд страхования вкладов опустел на 170 млрд рублей, чтобы покрыть дыру в капитале банка. 29 августа ЦБ РФ принял решение о санации банка «Открытие», которая будет стоить 1 трлн рублей. 21 сентября регулятор сообщил о «лечении» «Бинбанка», размер помощи которому так и не был озвучен.

В настоящее время санацию проходят 27 российских банков. В 2015 году, по данным Агентства по страхованию вкладов, оздоровление финансовых структур обошлось государству в 645 млрд рублей, из которых только 49 млрд были возвращены. Примечательно, что с прошлого года АСВ не публикует эту статистику, однако, по мнению экспертов, госвливания в санацию значительно выросли.

Ситуация в банковской сфере уже заинтересовала Госдуму. Депутаты обеспокоены, что в настоящий момент существует большая вероятность того, что выделенные средства на поддержку банков «сгорят» так же, как первоначальные активы банков, поскольку в настоящий момент не было проведено полномасштабного анализа причин, которые привели фактической финансовой несостоятельности сразу несколько крупнейших частных банков страны. По этому поводу инициирована проверка.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.09.17

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