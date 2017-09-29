Отпустил: Путин с задержкой принял отставку красноярского губернатора

Президент РФ Владимир Путин официально принял отставку губернатора Красноярского края Виктора Толоконского и назначил временно исполняющим его обязанности главу регионального Заксобрания Александра Усса. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.

Как сообщал РИА «Новый День», Толоконский сообщил о своей отставке в среду, 27 сентября, выступая перед членами правительства и депутатами. «Я ухожу. И даже уезжаю», – сказал бывший губернатор.

Информацию о возможной отставке Толоконского появились еще в середине сентября. Однако в правительстве Красноярского края до последнего времени отрицали обоснованность слухов. При этом Кремль неоднозначно отреагировал на его отставку. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался подтвердить или опровергнуть отставку Толоконского.

По мнению известного политолога, руководителя Политической экспертной группы Константина Калачева, отставка Толоконского могла быть связана с тем, что губернатор не смог примирить местные элиты, которые периодически конфликтовали с главой региона.

«Толоконский в принципе ситуацию не контролировал – можно вспомнить успех «Патриотов России» и Анатолия Быкова», – обращал внимание эксперт в интервью РИА «Новый День».

Александр Усс родился в 1954 году в Красноярском крае. С 1998 года занимал должность председателя Заксобрания Красноярского края. В 2002 году баллотировался на выборах губернатора, занял первое место в первом туре 8 сентября, набрав 27,6% голосов, и вышел во второй тур. Во втором туре выборов набрал 42% голосов, но проиграл Александру Хлопонину.

Москва, Мария Вяткина

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